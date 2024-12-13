Eğitim Gücü Sen Bursa Şubesi, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarımızın haklarını savunmaya devam ediyor. Özellikle Psikolojik Danışmanlara (Rehber Öğretmenlere) verilen ikinci okul görevlendirmeleri ile ilgili alınan eylem kararı meslektaşlarına kalkan oldu.BURSA (İGFA) - Eğitim Gücü Sen'nün eylem kararına uyan üyelere yönelik Bursa İdaresi tarafından verilen cezalar, birer birer mahkemelerden dönüyor.

Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir üst mahkemeye taşıdığı cezayla ilgili istinaf mahkemesi de kararını verdi ve cezanın hukuka aykırı olduğunu belirterek iptal etti.

Eğitimciler olarak üzerimize düşen görevlerin belli olduğu ve görevlerin eğitimin niteliğini artırma hedefi doğrultusunda tanımladığını belirterek, "Ancak psikolojik danışmanlarımıza ve öğretmenlerimize yönelik adaletsiz şekilde yapılan ikinci görevler, asli işlerimizi yapmamızı engellemekte ve eğitim ortamlarına zarar vermektedir. Özellikle psikolojik danışmanların birden fazla okula görevlendirilmesi, hem rehberlik hizmetlerinin kalitesini düşürmekte hem de eğitim çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Eğitim Gücü Sen olarak bu duruma sessiz kalmadık ve eylem kararı alarak hukuki mücadelenin yolunu açtık" dedi.

Sendika Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Sendikamızın aldığı Psikolojik Danışmanlara (Rehber Öğretmenlere) verilen ikinci okul görevlendirmeleri eylem kararı, yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda bir dayanışma örneğidir. Bu karar, meslektaşlarımızın iş yükünü artıran adaletsiz görevlendirmelere karşı güçlü bir savunma mekanizması olarak işlev görmektedir. Başka sendikaların cesaret edemediği bu kararla, üyelerimize yönelik cezaların çoğunu mahkeme aşamasında iptal ettirerek, onların haklarını koruma konusunda önemli bir adım attık. Her zafer, bizlere adaletin er ya da geç tecelli edeceğini bir kez daha gösteriyor. Eğitim Gücü Sen olarak öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele, yalnızca bugünün değil, gelecekte mesleğimizin itibarı ve iş barışının korunması adına da büyük bir önem taşımaktadır.

Eğitimciler olarak haklarımızı birlikte savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız!" ifadelerini kullandı.