Eğitimci Olcay Kete, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ankara 2. Bölge 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı oldu.

Eğitim-İş Sendikası üyesi Olcay Kete, CHP'den Ankara 2. Bölge'den Milletvekili aday adaylığı için buşvurusunu yaptı. Olcay “Eğitimcilerin ve halkın sesi olacağım” dedi. Kete yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eğitimciyim, fikir emekçisiyim. Yirmi yıldır öğretmenlik görevimi sürdürüyorum. Bugüne kadar yurdun çeşitli bölgelerinde öğrencilerimin hayatlarına dokundum. Ancak bir eğitimci olarak yapabileceklerim sınırlı. Okula aç gelip yatağa aç giren çocukları, geleceğinden ümidini kesip kurtuluşu yurtdışında arayan gençleri gördükçe daha fazla şey yapmalıyım, dedim.

Yıllar önce Osmaniye'nin küçük bir ilçesinden çıkıp öğretmen olma şansını borçlu olduğum cumhuriyetimizin yeni nesillerin de umudu olması için Ankara 2. Bölge 28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayıyım! Yalnız eğitimcilerin değil halkın sesi olabilmek için, Atatürk'ün çizdiği yolda Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımak için adayım. Bunun öncelikle bizi var eden halkımıza ve başta oğullarım olmak üzere tüm evlatlarımıza ödememiz gereken bir borç olduğunu düşünüyorum.”