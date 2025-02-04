Ege İhracatçı Birlikleri'nde sanayi ve madencilik sektörleri ihracatı sırtladı. 2025 yılının ilk ayında ihracat artış rekortmeni tekstil oldu.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, 2025 yılının ilk ayında 1 milyar 476 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB, 2024 yılı ocak ayındaki 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracatını korudu.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 8’lik artışla 718 milyon dolardan 777 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörünün ihracatı yüzde 12’lik yükselişle 89,7 milyon dolardan 101 milyon dolara ilerledi.

2024 yılında EİB’nin ihracatının artıda kalmasını sağlayan tarım sektörleri 2025 yılı ocak ayında ihracat kaybı yaşadı. EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı 2024 yılı ocak ayına göre yüzde 10’luk azalışla 663,8 milyon dolardan 599 milyon dolara geriledi.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi ocak ayında ihracatını artırırken, 5 tanesi 2024 yılı ocak ayı performansının gerisinde kaldı.

DEMİR ZİRVEDE YERİNİ KORUDU

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 22’lik artışla 173 milyon dolardan 211,6 milyon dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ocak ayında ihracatını yüzde 46’lık artışla 38 milyon dolardan 55,7 milyon dolara taşıdı ve ocak ayında ihracat artış rekortmeni oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliği arasında son yıllarda ihracat lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ocak ayında yaptığı 123,8 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürürken, en çok ihracat yapan ikinci birlik konumunu da korudu.

Ocak ayında ihracatını yüzde 8 artıran Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatını 113 milyon dolardan 122 milyon dolara çıkardı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ocak ayında 104,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırma başarısı gösterdi.