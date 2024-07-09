2024 yılına mevcudu koruma hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk yarısında ihracatta yüzde 5’lik gerilemeye engel olamadı ve ihracatta 20 milyar 912 milyon dolardan 19 milyar 783 milyon dolara geriledi.İZMİR (İGFA) - 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 20 milyar 912 milyon dolar dış satıma imza atan Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk yarısında ihracatta yüzde 5’lik gerilemeye engel olamadı ve ihracatta 19 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Türkiye’nin ihracatına en büyük katkıyı sağlayan ikinci bölge konumundaki Ege Bölgesi, Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre Haziran ayında 3 milyar 23 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege Bölgesi’nin 2023 yılı haziran ayındaki ihracatı 3 milyar 470 milyon dolar olmuştu. Ege Bölgesi’nin ihracatı haziran ayında yüzde 13 kan kaybetti ve ihracattaki kayıp derinleşti.

Ege Bölgesi illerinden İzmir, Muğla ve Afyonkarahisar 2024 yılının ilk yarısında, 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatlarını artırmayı ya da korumayı başarırken, Ege Bölgesi’ndeki diğer iller 2023 yılı ihracat performanslarının gerisinde kaldı.

İZMİR’İN 6 AYLIK İHRACATI 11,6 MİLYAR DOLAR

Ege Bölgesi’nin ihracatını domine eden İzmir 1 milyar 555 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 51,5’luk dilimini tek başına gerçekleştirdi. Ege’nin incisi İzmir, 2024 yılının ilk yarısını 11 milyar 665 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Kimya sektörü 162 milyon dolarlık ihracatla İzmir’de en çok ihracat yapan sektör olurken, Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 100 milyon dolarlık ihracatla İzmir’de en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı. Otomotiv endüstrisi sektörü 66 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer buldu.

Şehzadeler şehri Manisa, Haziran ayında Ege Bölgesi’nde 540,5 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Manisa, İzmir’den sonra Ege Bölgesi’nde en çok ihracat yapan ikinci şehir olmayı sürdürdü.

Manisa’nın ihracatında elektrik-elektronik sektörü 146 milyon dolarlık tutarla açık ara lider olurken, iklimlendirme sektörü 46 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 44 milyon dolar ihracat yaparak ilk üç sektör arasında yer aldı. Manisa’nın 6 aylık ihracatı 2 milyar 895 dolar olarak kayıtlara geçti. 2023 yılının ilk yarısında 3 milyar 753 milyon dolarlık ihracat yapan Manisa’nın ihracatı 2024 yılının ilk yarısında yüzde 23 eridi. Manisa, Ege Bölgesi illeri arasında ihracatı en çok düşen il oldu.