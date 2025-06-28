Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek'in yerine Birlik Başkanı seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oy birliğiyle Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üye il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı. Toplantı Başkanvekili Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım idaresinde başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Başmakçı Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü'nün verdiği önerge ile başkanlığa aday gösterildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oy birliğiyle Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.

“Ferdi Başkanımızın emaneti artık hepimizin sorumluluğudur”

Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmasında Ferdi Zeyrek’in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi, “Keşke bugün burada böyle bir görev devri için toplanmasaydık. Ferdi Başkanımız, sadece Manisa'nın değil, tüm Ege’nin hatta Türkiye'nin gönlünde yer etmiş bir liderdi. Onu tanıyan herkes, içtenliğini, adaletli duruşunu ve halkına olan sevgisini görmüştür. Ne yazık ki çok erken kaybettik. Ancak arkasında bıraktığı sevgi, binlerce insanın gözyaşı ve mesajları, ne kadar büyük bir iz bıraktığını gösteriyor.” Başkan Çavuşoğlu, Ferdi Zeyrek’in hayallerine sahip çıkacaklarını belirterek, “Ferdi Başkanımızın hatırasına ve Ege halkına layık bir şekilde bu görevi yerine getirmek için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Bu bir görev değil, bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasının devamında Ege Belediyeler Birliği’nin ortak akıl ve dayanışmayla bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. “Ferdi Başkan’ın Ege Belediyeler Birliği için çok büyük hayalleri vardı. Bu hayalleri hep birlikte gerçekleştirmek boynumuzun borcudur” dedi. Konuşmasında Türkiye’de belediyelere yönelik siyasi müdahalelere de değinen Başkan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine dikkat çekerek, “Yargı kişiselleştiği anda ne malımızın ne özgürlüğümüzün garantisi kalır. Masumiyet karinesine uygun davranılmalı. Ekrem Başkan’a bu süreçte destek olduğumuzu, tüm kayyım atanan ve baskı gören belediye başkanlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda, “Daha güçlü, daha aydınlık ve daha yaşanabilir bir Ege ve Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ferdi Başkanımızı hiçbir zaman unutmayacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.