Keşan'da Engelliler Haftası etkinlikleri yürüyüş ve çelenk sunma töreniyle başladı. Programda konuşan Sedat Aydemir, engelli bireylerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek 'Biz sadaka değil, eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamlığı ile Keşan Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programı, kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başladı.

Müze Keşan önünden başlayan yürüyüşe Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, siyasi parti temsilcileri, engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşan Sedat Aydemir, engelli bireylerin yaşadığı hak kayıplarını ve ekonomik sorunları gündeme taşıdı. Aydemir, engelli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, 'En düşük ev kirasının 10 bin TL olduğu yerde 6 bin TL'lik maaşla yaşanmaz. Biz sadaka değil, insan onuruna yakışır ücret istiyoruz' dedi.

Kentlerde erişilebilirlik sorunlarının devam ettiğini ifade eden Aydemir, kamu binaları ve toplu taşımanın hâlâ engellilere uygun olmadığını söyledi. Sağlık ve bakım hizmetlerinde yaşanan maliyet artışlarına da dikkat çeken Aydemir, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında engelli bireylerin taleplerini de sıralayan Aydemir, kamuya daha fazla engelli ataması yapılmasını, istihdam kotasının artırılmasını ve rapor kaynaklı hak kayıplarının önlenmesini istedi.

Programda söz alan Nergis Mustafa Paşa ise engellilik konusunun toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, devletin sosyal destek çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.