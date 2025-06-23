Efes Selçuk Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği ücretsiz yaz okulu kurslarını bu yıl da zengin bir programla başlatıyor. Kültür, sanat ve spor dallarında açılan kurslara başvurular, 30 Haziran’a kadar Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yapılacak.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için yaz okulu kurslarını başlatıyor. 7-14 yaş arası Efes Selçuklu çocuklar, 30 Haziran Pazartesi gününe kadar müzik, sanat ve spor dallarında açılan kurslara başvurabilecek.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenecek kurslar arasında gitar, keman, piyano, çello, bateri, darbuka, bendir, erbane, okul öncesi müzik eğitimi, resim, satranç, yaratıcı drama ve ritim yer alıyor.

Ayrıca basketbol, voleybol, kız futbol, jimnastik, modern dans ve halk oyunları gibi spor kursları da çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlayacak.

Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz sunulan kurslar, çocukların hem yeni beceriler kazanmasını hem de sosyal yönlerini geliştirmesini hedefliyor. Yaz boyunca devam edecek program, tatili keyifli ve öğretici bir serüvene dönüştürecek.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Çocuklarımızın yaz tatilini öğrenerek, eğlenerek ve gelişerek geçirmesi bizim için çok değerli. Ücretsiz kurslarımızla onların yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal becerilerini güçlendirmelerine destek oluyoruz. Tüm çocuklarımızı bu renkli yaz serüvenine bekliyoruz” dedi.