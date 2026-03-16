Keşan spor camiası, taekwondo tatamisinden gelen başarı haberleriyle gururlanmaya devam ediyor. Rumeli Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Eslin Göktepeli, kariyerine yeni bir uluslararası halka eklemek için Antalya yolcusu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye ikinciliği ve çok sayıda grup şampiyonluğu bulunan Keşanlı taekwondocu Eslin Göktepeli, 24-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek '13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvası'nda madalya arayacak.

Edirne ve Keşan'ın spor dünyasındaki yükselen yıldızı Eslin Göktepeli, azmi ve disipliniyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugüne kadar kazandığı derecelerle kürsünün gediklisi haline gelen genç sporcu, şimdi gözünü uluslararası bir başarıya dikti.

MADALYA KOLEKSİYONUNA YENİSİNİ EKLEMEK İSTİYOR

Eslin Göktepeli'nin bugüne kadar elde ettiği gurur tablosu oldukça kabarık:

Türkiye 2.'liği (Gümüş Madalya)

2 Kez Türkiye 3.'lüğü (Bronz Madalya)

1 Kez Grup Şampiyonluğu (Altın Madalya)

2 Kez Grup 3.'lüğü

HEDEF: ANTALYA'DA ZİRVE!

Başarılı sporcu, 24-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvası için hazırlıklarını tamamladı. Keşan ve Edirne'nin adını uluslararası bir platformda bir kez daha duyurmayı hedefleyen Göktepeli, tatamiye madalya parolasıyla çıkacak.

TEKNİK HEYET VE AİLEYE TEBRİK

Bu büyük başarı hikayesinin perde arkasında yer alan Rumeli Spor Kulübü Teknik Direktörü Serkan Doğru ve sporcunun ailesi, disiplinli çalışma sürecindeki katkıları nedeniyle takdir topluyor. Keşan halkı, Antalya'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.