Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Müsabakaları, oynanan final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - 8 farklı şehirden Ağrı'ya gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, küçük sporcular hem performansları hem de centilmence tavırlarıyla takdir topladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Masa Tenisi İl Temsilcisi Yalçın İnanlı ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Erkeklerde Iğdır Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci, Bitlis Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Van Kocapınar Mevlana Ortaokulu üçüncü oldu. Kızlarda ise Van İlknur Ilıca Ortaokulu birinciliği elde ederken, Bitlis Karşıyaka Ortaokulu ikinci, Şırnak Menderes Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan takımlara başarı dileklerinde bulunuldu.