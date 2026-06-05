Uzunköprü'nün spordaki ulusal ve uluslararası başarı çıtasını en üst seviyeye çıkaran, Türk bayrağını Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak göğsümüzü kabartan tarihi zaferin ardından, şampiyonun evinde gurur ve tebrik mesaisi sürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kg kategorisinde üstün bir performans sergileyerek altın madalya kazanan ve Avrupa Şampiyonu unvanıyla ilçemize dönen milli gururumuz Kıymet Rümeysa Tezcan'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Son olarak yerel heyet, azalar ve aile fertleri, şampiyon sporcuyu evinde ziyaret ederek bu büyük coşkuyu yerinde paylaştı.

Avrupa minderlerinde fırtına gibi eserek rakiplerini tek tek dize getiren ve altın madalyayı boynuna takan Uzunköprülü milli güreşçi Kıymet Rümeysa Tezcan, ilçede adeta kahramanlar gibi karşılandı. Şampiyonluk kürsüsünün ardından memleketine dönen genç sporcuya yönelik tebrik ziyaretlerinin son adresi Tezcan ailesinin evi oldu.

ŞAMPİYONUN AİLESİNE MİSAFİRPERVERLİK TEŞEKKÜRÜ

Uzunköprü'ye tarif edilemez bir mutluluk ve gurur yaşatan milli güreşçimiz Kıymet Rümeysa Tezcan, ev sahipliği yaptığı ziyarette tebrikleri ve başarı övgülerini kabul etti. Şampiyon sporcunun evinde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Ziyareti gerçekleştiren heyet, şampiyon kızımızın yanı sıra kendilerini son derece samimi ve sıcak bir şekilde ağırlayan kıymetli babası, aynı zamanda SS Danişment Köyü Kooperatif Başkanı olan Mustafa Tezcan'a ve tüm Tezcan ailesine gösterdikleri eşsiz misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Milli formayla kazandığı altın madalyayla hem Türkiye'nin hem de Uzunköprü'nün adını Avrupa'nın zirvesine yazdıran Rümeysa'nın bu tarihi başarısının, ilçedeki diğer genç sporculara ve güreşe heves eden çocuklara muazzam bir motivasyon ve örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Ziyaret heyeti, milli sporcunun her zaman maddi ve manevi olarak arkasında duracaklarını belirterek, 'Bizlere bu tarifsiz mutluluğu yaşatan şampiyon kızımızın her zaman yanındayız. Disiplini ve azmiyle başarılarının büyükler kategorisinde de artarak devam edeceğine inancımız tam. Uzunköprü seninle gurur duyuyor Rümeysa!' ifadelerini kullanarak genç sporcuya tam destek mesajı verdi.