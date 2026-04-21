Edirne Ziraat Odası Başkanlığı, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık canlı hayvan baskül kilogram fiyat tarifesini belirledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Teknik İhtisas Komisyonu, 16 Nisan 2026 tarihinde toplanarak Kurban Bayramı'na özel kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatlarını karara bağladı. Alınan karara göre, kurbanlık koç ve dana kilogram fiyatı kesim hariç 425 TL olarak açıklandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı başkanlığında toplanan komisyonda; Edirne Belediyesi, Ticaret Borsası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile üretici birliklerinin temsilcileri yer aldı. Toplantıda, ticaret borsasındaki günlük satış fiyatları ve kurbanlık hayvanların yetiştirme maliyetleri göz önüne alınarak yeni tarife oluşturuldu.

CANLI BASKÜL FİYAT LİSTESİ

Komisyon tarafından tavsiye niteliğinde belirlenen azami fiyat tarifesi şöyle:

Küçükbaş (Koç): Kesim hariç 425,00 TL/Kg - Kesim ve parçalama dahil 475,00 TL/Kg

Büyükbaş (Dana): Kesim hariç 425,00 TL/Kg - Kesim ve parçalama dahil 475,00 TL/Kg

Küçükbaş (Keçi): Kesim hariç 330,00 TL/Kg - Kesim ve parçalama dahil 375,00 TL/Kg

Büyükbaş (İnek):* Kesim hariç 325,00 TL/Kg - Kesim ve parçalama dahil 375,00 TL/Kg

(Damızlık vasfını kaybetmiş inekler için geçerlidir.)

Komisyon raporunda, gebe veya damızlık değeri taşıyan hayvanların satışına ve kesimine izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

Ayrıca kurbanlık hayvanların pazara giriş yapabilmesi için küpeli olması, pasaportlarının bulunması ve il dışından gelenler için veteriner sevk raporlarının ibraz edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.