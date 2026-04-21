Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, duygu yüklü bir törenle uğurlandı. Kara Mustafa Paşa Camii önünde düzenlenen programda, vatandaşlar hem gurur hem de hüzün dolu anlar yaşadı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adayları için gerçekleştirilen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından okunan ilahiler ve kasideler, alanda bulunan kalabalığa manevi bir atmosfer yaşattı.

Programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey de katılırken, yoğun katılımın olduğu törende, hacı adayları yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşları sel oldu. Kimi evladını, kimi anne-babasını kutsal yolculuğa uğurlarken, edilen dualar gökyüzüne yükseldi.

Programda yapılan sohbetlerde hac ibadetinin anlamı, önemi ve taşıdığı derin manevi sorumluluk vurgulandı. Katılımcılar, bu kutsal yolculuğun sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir arınma ve yenilenme süreci olduğuna dikkat çekti. Esenevler Camii İmam-Hatibi Hüseyin Avcı tarafından yapılan duada, hacı adaylarının yolculuklarının hayırlı olması temenni edilirken, ibadetlerini sağlık, huzur ve güven içinde tamamlamaları için niyazda bulunuldu. Duaların ardından hacı adayları tek tek uğurlanarak kutsal topraklara doğru yola çıktı.