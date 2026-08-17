Edirne'de İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Sultanköy'ü ziyaret ederek kahraman gazilerimizin misafiri oldu ve bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, beraberindeki heyet ile birlikte Sultanköy'de bir dizi temas ve incelemede bulundu. Ziyaret programı kapsamında hem kahraman gazilerle hem de köy sakinleriyle buluşan Kaymakam Güzel, vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

KAHRAMAN GAZİLERE VEFA ZİYARETİ

Kaymakam Güzel, Sultanköy'de ikamet eden gaziler Ethem Öztarak, Ahmet Ermutlu ve Cemalettin Direk'i evlerinde ziyaret etti. Gazilerle samimi bir atmosferde sohbet eden Güzel, vatanın bekası uğruna gösterdikleri fedakârlıklardan duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Güzel, onların kıymetli hatıralarını dinleyerek sağlık, afiyet ve huzur dileklerini iletti.

KÖY SAKİNLERİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Ziyaretin devamında Sultanköy halkıyla buluşan Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini tek tek dinledi. Köyün genel ihtiyaçları, bölgede yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Güzel, iletilen talep ve beklentilerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle değerlendirileceğini belirterek, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.