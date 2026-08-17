Kayseri Kocasinan Belediyesi, 'Sağlığınız bizim için önemli' sloganıyla başlattığı okul bahçeleri ve çevresindeki temizlik çalışmalarını yeni eğitim-öğretim yılı öncesi aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitim camiasına başarılı bir yıl temennisinde bulunan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'En değerli hazinemiz olan çocuklarımıza, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha temiz bir ortam sunmak adına tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.' dedi.

Her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Yenilikçi bir belediye olarak farklı projelere imza atıyoruz. Her projemizin merkezinde insan var, çocuklarımız var. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmalarımız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteğimizi artırarak devam ettireceğiz.'

Her alanda belediyeciliğin çıtasını en üst noktaya taşıdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek, 'Her zaman söylediğimiz gibi Kocasinan'da her şey daha sağlıklı nesiller için!' diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki tüm okulların bahçelerini ve çevresini temizlemeye devam ediyor. Ekipler, sadece okul bahçeleriyle sınırlı kalmayıp cadde, sokak, kaldırımlar ile boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek okul güzergâhlarını daha estetik ve sağlıklı hâle getiriyor.