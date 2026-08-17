Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere sahilinde hayata geçirdiği dalga kırıcı set çalışmasını tamamladı. Taşkın riskinin azaltıldığı sahil, yürüyüş yollarıyla daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, sahillerde gerçekleştirdiği yatırımlarla yaşam alanlarının niteliğini de artırıyor. Bu kapsamda Gölcük Değirmendere sahilinde hayata geçirilen dalga kırıcı set projesi tamamlandı. Çalışmayla birlikte fırtınalı havalarda ve aşırı yağışlarda denizin kabarması sonucu oluşabilecek taşkınların önüne geçilmesi hedeflendi.

DEĞİRMENDERE SAHİLİNE TAŞKIN ÖNLEMİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Değirmendere sahilinde inşa edilen Kayık Çekek Yeri'nin doğusunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında 200 metre uzunluğunda dalga kırıcı set oluşturuldu. Set sayesinde denizden gelebilecek olumsuz etkilerin azaltılması ve sahil kesiminde yaşanabilecek taşkın riskinin önüne geçilmesi sağlandı. Çalışmalarla birlikte sahilin güvenliği artırılırken, bölgenin genel görünümü de önemli ölçüde değişti. Eski beton kalıntılarının temizlenmesi ve sahil düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Değirmendere kıyısı daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

SAHİLE YENİ YÜRÜYÜŞ YOLU KAZANDIRILDI

Proje kapsamında gerçekleştirilen zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından bölgeye yürüyüş yolu da kazandırıldı. Böylelikle Değirmendere sahili, vatandaşların deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yapabileceği daha modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.