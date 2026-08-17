Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - MESKİ çalışmaları kapsamında, uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı.

MAHALLELERİN İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

MESKİ Genel Müdürlüğü, bölgedeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 2 bin metre şebeke hattı ile 800 metre terfi hattının yapım çalışmalarına devam ediyor.

Proje kapsamında 1000 metreküplük depodan beslenecek tüplü terfi sistemi kurulması planlanıyor. Hayata geçirilecek sistem sayesinde özellikle yaz aylarında artan su tüketiminden kaynaklanan basınç sorunlarının giderilmesi ve mahallelere daha yeterli basınçta içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.