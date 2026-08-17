Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde, 40 mahalleden 200 çocuk ve aileleri bir araya gelerek büyük bir mutluluk yaşadı. Büyük coşkunun yaşandığı şölende Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sünnet çocukları ve aileleriyle yakından ilgilenerek mutluluklarına ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen sünnet şöleni, Bağlarbaşı Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetlerini giyerek aileleriyle birlikte alana gelen 40 mahalleden 200 çocuk, sünnet olmanın mutluluğunu düzenlenen şenlikte doyasıya eğlenerek kutladı.

Şölenden günler öncesinden sağlık kontrollerinden geçirilen çocukların sünnet işlemleri, NEV ve Doruk Hastaneleri tarafından gerçekleştirildi. Sünnet işlemlerinin ardından çocuklar için Osmangazi Belediyesi tarafından unutamayacakları bir şölen düzenlendi. Bağlarbaşı Meydanı'ndaki etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sünnet çocuklarını tek tek tebrik ederek günün anısına çeşitli hediyeler verdi ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan çocuklar, ailelerine ve etkinliğe katılanlara yemek ikramında da bulunuldu.

Şölen, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik çalışanlarından oluşan Temiz Orkestra'nın seslendirdiği eğlenceli şarkılarla devam etti. Çocuklar ve aileleri, müzik eşliğinde şarkılara ve oyunlara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan sünnet şöleni, büyük bir coşku içerisinde sona erdi.

'DAHA YAŞANABİLİR BİR OSMANGAZİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Sünnet şöleninin bu yıl ikincisini düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 200 çocuğumuzun erkekliğe ilk adımını atmasına vesile olduk. Allah inşallah onların mürüvvetlerini de görmeyi, ailelerine de bu güzel mutluluğu yaşamayı nasip etsin. Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız etkinliklerden biri olan sünnet şölenini dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmek ve bu coşkuyu hep birlikte paylaşmak açısından çok önemsiyoruz. Bu, önemli geleneklerimizden biri. Organizasyonumuza katkı sunan NEV ve Doruk Hastaneleri gruplarına teşekkür ediyoruz. Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Takımımız veteranlarda Gemlik'te düzenlenen plaj voleybolunda birinci oldu. Her alanda halkımızla bir arada olmaya, onların acı ve tatlı her anında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Osmangazi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.' şeklinde konuştu.

'TOPLU SÜNNET DAYANIŞMA PAYLAŞMA VE BİRLİKTE OLMANIN BİR HALİDİR'

Çocukların hayatlarındaki özel bir ana şahitlik etmek için bir araya geldiklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, 'Evlatlarımızın hayatlarındaki çok özel bir ana, erkekliğe ilk adımlarını attıkları bu anlamlı güne şahitlik etmek için bir aradayız. Toplu sünnet, sadece bir gelenek değildir aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte olmanın güzel bir ifadesidir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere, teşekkür ediyorum. Allah, sünnet olan çocuklarımızın her birine bahtı açık, sağlıklı ve güzel bir ömür nasip etsin' ifadelerini kullandı.

'BAŞKANIMIZ ERKAN AYDIN'A GÜZEL HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM'

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleni dolayısıyla Başkan Erkan Aydın'a teşekkür ederek, sözlerine başlayan Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk Dönmez, 'Başkanımız Erkan Aydın, sünnet şöleni başta olmak üzere birçok güzel etkinlik ve organizasyona imza atıyor. Bugün de çocuklarımızın bu özel gününü birlikte kutlamak için bir aradayız. Güzel hizmetlerden dolayı Başkanımız Erkan Aydın'a canıgönülden teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni, önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak düzenlenmeye devam edecek.