Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. Merkez ilçede yapılan aramada binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Merkez ilçesinde yapılan aramada büyük miktarda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan aramada, Ş.K. isimli şahsın tarlasında yaklaşık 27.900 kök kenevir bitkisi bulundu. Ele geçirilen bu büyük miktardaki kenevir bitkisi, ülkemizde uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli bir darbe olarak değerlendirildi. Bulunan kenevir bitkileri, kontrol altında imha edildi.