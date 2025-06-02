Edirne'de Yenimuhacır Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi temizlik, parke döşeme, ilaçlama ve tarla yolu bakım çalışmalarıyla yoğun mesai harcıyor. Hedef, vatandaşlara huzurlu bir bayram ortamı sunmak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Yenimuhacır Belediyesi, belde genelinde kapsamlı bir hizmet seferberliği başlattı.

Temizlik, çevre düzenlemesi, ilaçlama ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesini hedefliyor.

Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Konutları çevresinde detaylı temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılırken, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde parke taş döşeme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar, beldenin estetik ve işlevsel yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA ATAĞI

Havaların ısınmasıyla artan sinek ve haşere sorununa karşı belediye, tüm beldede larvasit ilaçlama başlattı. Yetkililer, ilaçlamaların bayram süresince düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Hasat sezonu öncesi, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve mahalle muhtarlarıyla iş birliği yapan belediye, arazi yollarında genişletme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu sayede çiftçilerin tarlalarına erişimi kolaylaştı.

Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, “Halkımızın bayramı temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Vatandaşlarımızın rahatlığı bizim önceliğimiz” dedi.