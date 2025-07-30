Milli Savunma Bakanlığı, Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın askeri araç kazasında şehit olduğunu duyurdu. Şehit Topçu Uzman Çavuş için bakanlık taziye mesajı yayımlarken, şehit ateşi Osmaniye'ye düştü.ANKARA (İGFA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, görevi başında geçirdiği elim kaza sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne Uzunköprü'de 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda yaşanan bir askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır için şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.