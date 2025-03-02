Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, kardeşi Hasan Kaymaz ve Kaymaz Ailesi’nin yaptığı ve rahmetli babalarının ismini verdikleri Mehmet Dede Döner ve Köfte Salonu hizmete girdi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ticaret Borsası Necmi Sezer, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, İlçe Müfüsü Uğur Emiroğlu, esnaf oda başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, Kaymaz ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Aksal ve Başkan Özcan, emeği geçenlere teşekkür ederek, Kaymaz ailesine bol bereketli işler diledi.

Konuşmaların ardından Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu’nun okuduğu duanınardından işyeri protokol tarafından kurdela kesilmesi ile açıldı.