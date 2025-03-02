Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Altay, Karaciğan Camii’ndeki teravih namazı sonrası ise AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile birlikte Konyalıların Ramazan coşkusuna ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla buluştu.

Alaaddin Bulvarı, Suriçi Çarşısı, Tarihi Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı esnaflarını ziyaret eden Başkan Altay, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Altay, “İftar öncesi Konya sokaklarında esnaflarımızı ziyaret edip hemşehrilerimizle sohbet ettik. Görüşemediğimiz tüm kardeşlerimizin de Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN TERAVİH COŞKUSUNA EŞLİK ETTİ

Başkan Altay, Karaciğan Camii’ndeki teravih namazı sonrası ise AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile birlikte Konyalıların Ramazan coşkusuna ortak oldu.

Teravih sonrası Konyalılarla selamlaşarak hasbihal eden Başkan Altay, “Ramazan ayının bereketini bu akşam Meram’da yaşadık. AK Parti Meram İlçe Başkanımız Mehmet Munlafalıoğlu ile birlikte Karaciğan Camii’nde teravih namazının ardından hemşehrilerimizle buluştuk, sohbet ettik” ifadelerini kullandı.