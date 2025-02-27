Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın başkanlığında, spor kulübü başkanları ve taraftar grubu temsilcilerinin katılımıyla spor müsabakalarının güvenliği ve sporda şiddetin önlenmesi konularında toplantı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın başkanlığında spor kulübü başkanları ve taraftar grubu temsilcilerinin katılımıyla spor müsabakalarının güvenliği ve sporda şiddetin önlenmesi konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, spor karşılaşmalarında güvenliğin sağlanması, taraftarların bilinçlendirilmesi ve şiddet olaylarının önüne geçilmesi için alınabilecek önlemler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, spor müsabakalarında huzurun korunması için ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, taraftar gruplarına ve spor kulüplerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının da sürdürüleceği kaydedildi.