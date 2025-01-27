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Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, aracın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Sürücü S.D.'nin ifadesine göre, araç durduktan sonra motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hızla araçtan inerek itfaiyeye haber verdi.

Kemal Sokak üzerinde seyir halindeyken aniden duran bir araç, sürücüsünün çalıştırma çabası sırasında bir anda alev aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de seyir halindeyken durup yeniden çalıştırılmaya çalışılan bir araç aniden alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, Edirne'nin Keşan ilçesinde Yeni Mahalle semtinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil yangını, paniğe yol açtı.