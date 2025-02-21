Edirne Keşan'da geri dönüşüm konusunda yerel yönetimden önemli bir atılım geldi. Keşan Belediyesi, eskimiş kitapları geri dönüşüme kazandırıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Belediyesi, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırma amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, vatandaşların evlerinde biriktirdiği eskimiş kitaplar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kitapların yeniden dönüşüme uğrayarak doğaya katkı sağlaması için herkesin desteğinin önemli olduğunu belirten yerel belediye, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için vatandaşları bu projeye katılmaya davet etti. Belediye, “Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz!” mesajı verdi.