Edirne'de Keşan Kent Konseyi Kent Çevre ve Ekoloji Meclisi tarafından bir panel düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kentli Hakları, Yurttaşlık Bilinci, Dünyada Emek Hakkı ve Kentsel Yoksulluk konulu panel Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Panele; SP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı, Keşan Belediye Meclis Üyesi Cahit Kemer, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal ,İşler Müdürü Mücahit Erdoğan oda başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı’nın moderatörlüğü’nde gerçekleşecek panale konuşmacı olarak Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Güler ve Dr. Muzaffer Özsoy katıldı.

Panelde ilk olarak konuşan Özdağlı, panele katılan konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Güler sunumunda “Kentle ilgili tanıtımlar litaretürü incelendiğinde kavramın tanımlanmasına yönelik farklı yaklaşımların olduğu ve bu yaklaşımların açıklanmasında farklı ölçütlerin kullanıkldığı görülmektedir. Bu kapsamda kentin tanımlanmasında kullanılan ölçütleri dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar, Yönetsel, Nüfus, Ekonomik ve Sosyolojiktir.” ifadelerinde bulundu.

KENTİN TANIMI

Kent genel anlamda, birbirinden farklı özelliklere sahip olan bireylerin belirli bir zamanda ve aynı yerleşim alanmda birlikte yaşamaları olarak tammlanabilir. George Simmel kentleri, paranın ve pazar ekonomisinin iç içe geçtiği ve pek çok insanın fiziksel olarak ilişki içine girdiği yerler olarak tamamlamaktadır.

Lewis Mumford ise kenti, bir topluluğun kültürünün ve erkin yoğunlaştığı yer, zamanın bir ürünü, birikimi olarak tanımlamaktadır.

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ

"Kentsel yaşam kalitesi" kavramı, toplumsal, ekonomik ve mekansal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletişim, ulaşım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur.

KENTLİLİK BİLİNCİ

Kentlilik bilinci; kentlilerin birbirini fark etmesi, anlaması ve farklılıklardan, kent adına ortaklıklar çıkalım çabası; kente özgü tavır ve davranışlar sergilemesi şeklinde tanımlanabilir.

Güler’in ardından konuşan Özsoy’da Dünyada Emek Hakkı ve Kentsel Yoksulluk konulu sunumunu gerçekleştirdi. Panel katılımcıları sorularının cevaplandırılması ile son buldu.