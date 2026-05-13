Edirne Keşan'da 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası, Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen tören ve kortejle kutlandı. Doç. Dr. Manar Aslan ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Müze Keşan önünde başlayan korteje Keşan Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekoklu Müdürü Doç. Dr. Manar Aslan, okul akademisyenleri ile öğrenciler katıldı.

Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekokulu, Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Keşan Devlet Hastanesi ve Özel Keşan Hastanesi'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulması sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Okul Müdürü Doç.Dr. Manar Aslan bir konuşma yaptı.

Aslan konuşmasında, hayatın en kritik anlarında hemşirelerin gösterdiği özverinin toplumun hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını belirterek, bu anlamlı haftada kendilerine düşen görevin hemşirelerin meslek haklarını güçlendirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek, gelişimlerini desteklemek ve hak ettikleri saygınlığı her alanda hissettirmek olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Doç .Dr. Manar Aslan'ın ardından öğrenciler adına konuşan Doğukan Sunar ise, görevleri başında yaşamını yitiren, adını tarihe fedakarlıkla yazdırmış tüm hemşireleri rahmet ve minnetle andı. Hemşirelik öğrencileri olarak seçilen yolun kolay olmadığını ifade eden Sunar, 'Bu yol insanlığa en dokunaklı yerden izin verilen yoludur. Ve buradan mesleğimize gönül vermiş birer aday olarak söz veriyoruz. Bilgimizle, vicdanımızla, özverimizle, memleketin etiğini sadakatle, hemşerilik bayrağını gururla taşıyacağız. Zor zamanlarda bile, merhameti elden bırakmadan, insanın en kıvılgın anında yanında olan bir güç olacağız. Ve bu duygu düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşeriler Günü'nü yürekten kutluyoruz' ifadelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.