Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaşlı vatandaşlara yuva olan Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri huzurevinde açtıkları resim sergisi ile ulu çınarları sanatla buluşturarak yüzlerini güldürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde sosyal hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde sürdürürken gençlerle ulu çınarları bir araya getiren anlamlı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde resim sergisi açıldı. Serginin açılış törenine Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Duran Akkuş, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından çok iyi bir şekilde işletildiğini kaydederek, ' Atatürk Anadolu Lisemizin burada bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında resim sergisi vardı. Gençlerimizi, öğretmenlerimizi, okul müdürümüzü tebrik ediyorum. Biz toplumda bir zincirsek en zayıf halkamız kadar gücümüz vardır. Yaşlılarımız, çocuklarımız, bazı zorluklarla karşılaşan kesimlerimizin hayat standardı ne kadar yüksekse, güvendeyse, onlar ne kadar mutluysa toplum olarak o kadar mutluyuz. Bu güzel çalışmaların buralarda gerçekleştirilmesi onların mutluluklarını arttıracak' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini kesen Ermiş, sergiyi gezerek öğrenciler tarafından hazırlanmış el emeği göz nuru eserleri inceledi. Huzurevi sakinleri de öğrencilerin anlamlı sergisindeki eserleri ilgiyle inceleyerek öğrencilerle sohbet ettiler. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ulu çınarlara halk oyunları gösterisi de sundu.

Ulu çınarlarla gençleri bir araya getiren anlamlı etkinlik, yaşlı vatandaşlar ve gençlerin yüzünü güldürürken hem huzurevi sakinleri hem de öğrenciler Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.