Mersin Büyükşehir Belediyesi; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Slow Food iş birliğinde 'Gastronomi, Kültür ve Sürdürülebilirlik: Topraktan Sofraya Lezzetin Hafızası' başlıklı etkinlik düzenledi.

MERSİN (İGFA) - Etkinlikte; gastronominin kültürel mirası, yerel üretim ve sürdürülebilirlik ile ilişkisi birçok farklı bakış açısıyla ele alındı. Türkiye'nin değişik bölgelerinden yerel üreticileri, şefleri, akademisyenleri ve gastronomi öğrencilerini Mersin'de buluşturan program, 5 oturum halinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte; topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması, agroekolojik yaklaşımlar ve gastronominin kültürel kimlikle bağı, detaylı biçimde değerlendirildi.

Etkinliğin ilk oturumunda 'Gastronomi, Kültür ve Kimlik İlişkisi', ikinci oturumda 'Kültürel Diyalog ve Kültürel Miras Aracı Olarak Gastronomi' başlıkları ele alındı.

Programın diğer bölümlerinde ise 'Topraktan Sofraya Gastronomi Kimliğinin Sürdürülebilirliği', 'Yerel ve Sürdürülebilir Üretimin Haritalanması: Organik ve Agroekolojik Çiftlikler' ile 'Türkiye Slow Food Liderleri Deneyim Paylaşımı' başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

ŞAHUTOĞLU: 'MERSİN, GENİŞ MUTFAĞIYLA AKDENİZ'İN GASTRONOMİ HAFIZASIDIR'

Programa katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin'in gastronomi konusunda çok zengin bir kent olduğunu vurguladı.

Toroslar'dan Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada her ürünün, her tarifin ve her sofranın bir hikaye taşıdığını ifade eden Şahutoğlu, 'Bu hikayeler nesilden nesile aktarıldıkça bir anlam kazanıyor. Bizler bu coğrafyadaki her bir hikayenin, aslında gastronomiyle bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Gastronomi sadece bir yemek değil; bir kültür ve birlikteliktir. Mersin bereketli toprağı, iklimi, coğrafyası, güçlü tarımı, aynı zamanda çok geniş mutfağıyla, aslında Akdeniz'in bir gastronomi hafızası' dedi.