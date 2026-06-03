Edirne Keşan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı. 2-5 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan programın açılış töreni Halk Eğitim Merkezi ana binasında gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen ve 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinin açılış töreni dün gerçekleştirildi.

Saat 14.00'te başlayan törene, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediyesi'ni temsilen Sosyal Hizmet Müdürü Eylem Akdemir, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, daire amirleri, esnaf odası başkanları, mahalle muhtarları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk olarak konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Gül, 'Hayat Boyu Öğrenme Hepimiz İçin' mottosuyla çıktıkları eğitim yolculuğunun önemini vurguladı. Gül, etkinliklerin yalnızca merkezde değil köylerde ve kurumlarda da devam edeceğini belirterek, 'Usta öğreticilerimizin rehberliğinde kursiyerlerimizin döktüğü alın teri ve üretkenliğin somut birer nişanesini sergiliyoruz' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik ise konuşmasında mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. 'Meslek liselerimiz artık sadece diploma veren kurumlar değil; üreten okullar, teknolojiyle iç içe eğitim merkezleri' diyen Kemik, gençlerin üretim gücüyle ilçenin istihdamına katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerlerin müzik dinletisi, halk oyunları ve darbuka ritm gösterisi sahnelendi. Program, kursiyerlerin çalışmalarından oluşan serginin açılışıyla devam etti.