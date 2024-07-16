Edirne İl Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Lalapaşa ilçesinde meydana gelen bir yangında, yangının ortasında kalan hayvanları kurtarmak için Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek vererek yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının söndürülmesinin ardından, yangının ortasında kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yangından etkilenen hayvanları titizlikle kurtardı ve herhangi bir zarar görmeden sahiplerine teslim etti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lalapaşa ilçemizde meydana gelen yangında, yangının ortasında kalan hayvanlarımızın kurtarılması için ekiplerimiz seferber oldu. Hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde kurtarılıp hayvan sahiplerine teslim edilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapıldı" denildi.