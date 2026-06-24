Edirne'nin Enez ilçesinde serinlemek için denize giren bir vatandaş, kıyıya yakın bir noktada patlamamış top mermisi buldu. Olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, Enez ilçesine bağlı Karaincirli sahilinde yaşandı. İpsala'nın Aliçopehlivan köyünde ikamet eden Yücel Aydemir, serinlemek amacıyla denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta yüzdüğü sırada eline sert cisimlerin temas ettiğini fark eden Aydemir, durumdan şüphelenerek cismi su yüzeyine çıkardı.

Yaptığı incelemede cismin patlamamış bir top mermisi olduğunu anlayan Aydemir, hiç vakit kaybetmeden durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

'KIYIYA ÇIKARDIĞIMDA ANLADIM, HEMEN HABER VERDİM'

Yaşadığı sıra dışı ve tehlikeli anları anlatan Yücel Aydemir, 'Kıyıya yaklaşık 10 metre mesafede yüzüyordum. Elime sert parçaların değdiğini hissettim. Merak edip kıyıya çıkardığımda bunun patlamamış bir top mermisi olduğunu anladım. Büyük bir şok yaşadım ve vakit kaybetmeden hemen Enez Jandarması'na haber verdim' dedi.

İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesinin ardından, uzman ekiplerce mühimmata müdahale edildi. Denizden çıkarılan patlamamış top mermisi, incelenmek ve imha edilmek üzere ilgili askeri birimlere teslim edildi.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI: 'KESİNLİKLE DOKUNMAYIN!'

Olayın ardından yetkililer, denizlerde veya karada bu tür şüpheli askeri mühimmatlarla karşılaşılması durumunda vatandaşların kesinlikle cisimlere dokunmaması, yerini değiştirmemesi ve durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bildirmesi gerektiği konusunda hayati bir uyarıda bulundu.