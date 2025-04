İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP – 5. İzmir Kitap Fuarı, edebiyatın usta kalemlerini İzmirli kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 18-27 Nisan tarihlerinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, Türk edebiyatının birbirinden değerli isimlerini İzmirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Fuarın dokuzuncu günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda yazar, şair, sanatçı, gazeteci ve akademisyen Kültürpark’ta kurulan Açık Hava Tiyatrosu, Uzun Hava Etkinlik Alanı, Ahşap Sahne, Menekşe Altı Etkinlik Alanı’nda kitapseverlerle buluştu.

AHMET ÜMİT: HOMEROS’LA BAĞLANTILI BİR İZMİR KİTABI YAZACAĞIM

Etkinlik programı kapsamında polisiye romanın usta ismi Ahmet Ümit, okurlarıyla Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda buluştu. Yapı Kredi Kültür Yayınları tarafından düzenlenen “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” adlı söyleşide Ahmet Ümit, Anadolu topraklarının tarihinden günümüze geniş bir perspektiften bakarak yeni romanını, başrolünde “Yıldız Karasu” karakterinin olduğu Roma İmparatorluğu üzerine yazdığını söyledi. Ahmet Ümit, ilerleyen süreçte de Homeros’la bağlantılı bir İzmir kitabı yazacağını okurlarına açıkladı.

Eserlerinin 37 farklı dilde yayımlandığını ve bu sürecin devam ettiğini belirten Ahmet Ümit, “Anlattığım hikâyeler çok güçlü, bu toprakların hikayesi. Yeryüzünde bu kadar güzel bir ülke, bu kadar derin bir tarihe sahip başka bir ülke yok. Hititler ayrı, Roma ayrı, Osmanlı ayrı bir şey. Bu kadar muhteşem bir toprağın çocuklarıyız. Bu bizi doğduğumuz anda evrensel insanlar haline getiriyor” dedi. Dünyanın her yerinde ülkesini anlattığını da belirten Ahmet Ümit, “Ama hastaysak hastalığımızı kabul etmemiz lazım. Ekonomik kriz içinde kıvranıyoruz. Hızla yoksullaşıyoruz. Yine de Türkiye kalkınacak bundan eminim. Umutsuz olmayın. Her şey çok güzel olacak. Zor olacak, sıkıntılı olacak ama her şey çok güzel olacak. Yeniden ulus olacağız. Kardeşlik sofrası kuracağız. Kime kimsenin inancına, yaşam tarzına karışmayacak; ülkemiz özgür olacak. Kültürüyle sanatıyla ayakta duracak” ifadelerini kullandı.

AHMET TELLİ’DEN UNUTULMAZ ŞİİR DİNLETİSİ

İZKİTAP söyleşileri kapsamında ünlü şair ve yazar Ahmet Telli de okurlarıyla buluştu. Everest Yayınları tarafından düzenlenen etkinlikte Ahmet Telli sevilen şiirlerini kitapseverler için seslendirdi. Ahmet Telli, “Buluşmalar duygu örgütlenmesidir. Tek başına çok duygulanırız bazen ama o bize keder olarak döner ya da uzaklaşır. Kalıcı olan duygu buluşmalarıdır. Sanat çok önemli bir yol. Bilim de sezgilerle başlar. Sezgi, sanatların da anahtarıdır. O anahtara göre kalbinizin ritmini inceleyerek ortaya müthiş bir senfoni çıkarabilirsiniz. Ben de bu senfoniyi şiir cinsinden yaratmaya çalıştım” diye

DR. ERKAN SERÇE İZMİR’İN TARİHİ KERVAN KÖPRÜSÜ’NÜ ANLATTI

Fuar kapsamında düzenlenen bir diğer etkinlikte ise Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve araştırmacı yazar Dr. Erkan Serçe, Uzun Etkinlik Alanı’nda İzmirlilerle buluştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Erkan Serçe, İzmir’in tarihi Kervan Köprüsü’nü anlattı. Erkan Serçe, “Ben daha çok İzmir’deki eğlence dünyasıyla ilgilendim. Eğlence bir ülkenin sahip olduğu kültürel ve ekonomik seviyesinin aynasıdır. 19’uncu yüzyılın ortasına kadar sinema ve tiyatronun dışında en önemli eğlencenin mesire kültürü olduğunu görüyoruz. İzmir’deki eğlence çeşitliliğinin en fazla ortaya çıktığı yer Kervan Köprüsü. Kervan Köprüsü’nün bulunduğu alan sadece mesire alanı değil, aynı zamanda bir meyhane. İkinci yönü İzmir’i ticari olarak dışa bağlayan bir kapı olması. Kervan Köprüsü’nden gelinerek Kemer Caddesi olarak devam eden, Basmane’den kente kavuşan bir anayol var. Ticaretin başladığı en önemli yerlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

EDEBİYAT DÜNYASININ USTA İSİMLERİ İZMİRLİLERLE BULUŞTU

Fuar günü kapsamında gün boyunca Türk edebiyatının birbirinden ünlü isimleri İzmirlilerle söyleşilerde buluştu. Ahmet Ümit, Ahmet Telli ve Erkan Serçe’nin yanı sıra etkinlik alanlarında Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, Beyhan Budak, Şehval Görmez, Şela Habif, Kazım Güleçyüz, Erdal Taşkın, Handan Deniz, Banu Tozluyurt, Gülşah Elikbank, Yasemin Polat, Faik Bulut, Ahmet Acar, Emre Konuk, Hayal Demirci, Özer Akdemir, Sezgin Toska, Türker Armaner, Malcom Ferdinand, Behçet Yalın Özkara, Elif Burcu Özkan, Aslı Aktümen, Mesut Demirbilek, Algan Sezgintüredi ve İslam Yaşar kitapseverlerle buluştu.