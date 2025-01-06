SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tanıtım gezileriprogramıyla şehre misafir olan vatandaşları ya da kentini keşfetmek isteyenleri hatıralarında iz bırakan yolculuklara çıkarıyor.

ŞEHRİN TARİHİ, KÜLTÜRÜ, DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Tanıtım programlarının son misafirleri Türk Dili ve Edebiyatı Derneği üyeleri oldu. Edebiyatla ilgilenen sanatçılar, Sakarya’nın tarihini, kültürünü, dokusunu ve doğal güzelliklerini aynı gün keşfetti.

İL ORMANI VE TARİHİ ZİYARETLER

Gün boyu devam eden gezilerin ilk durağı Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı oldu. Sonbaharın eşsiz renkleri arasında yürüyüş yapan katılımcılar, daha sonra Ali Fuad Cebesoy Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü ve Pamukova Esentepe Seyir Terası’nı gezdi ve şehrin tarihi ile ilgili önemli bilgiler edindi.

FİNAL NOKTASI TARAKLI

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programların son durağı ise Taraklı ilçesi oldu. Tarihi Taraklı Evleri başta olmak üzere birçok tarihi mekanı görme fırsatı bulan dernek üyeleri günün anısına fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.