Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Tutkun ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce Dağı tartışmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın cevap niteliğinde olan ve tamamen siyasi nezaket dışındaki ‘Akıllı ol’ cümlesi ile biten açıklamasıyla kınadı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu Dağı’nın, Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğine dikkat çekmişti. Başkan Özlü açıklamasında "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de Bolu Dağı ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'dır" ifadelerini kullanmıştı.

YAŞAM ALANI BAKIMINDAN DAĞDAKİ YOL BOYU İŞLETMELERİN TAMAMINA YAKINI DA DÜZCELİLERİN.

Başkan Özlü’nün açıklamasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada “Düzce’nin mevcut Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma” Kaynaşlı’yı, Yığılca’yı ve Akçakoca’yı elinden aldırma bana. Akıllı ol” dedi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun ve yönetim kurulu üyeleri ise Özcan’ın siyasi nezaketten uzak açıklamasına karşı tepki gösterdi.

Cemiyet yönetimi adına açıklama yapan Başkan Tutkun, “Siyasi arenada her yöneticinin kendisine dair bir fikri vardır. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü bu kapsamda bilimsel verilere dayanarak siyasi nezaket dili içinde görüşlerini dile getirmiştir. Ancak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her zamanki sokak jargonu ile cevap vermiş ve ‘Akıllı ol’ cümlesini kullanarak siyasi nezaket dilinin dışına çıkmıştır. Bunu diyen Başkan Özcan, canlı yayında ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kazanırsa ben siyaseti bırakırım” diyen Tanju Özcan’dır. Bunu diyen Özcan, sadece hayran olduğu bir sanatçının adına Bolu’da park yaptıran Tanju Özcan’dır. Bolu’nun sorunlarından çok ülke gündemi ile ekranlarda yer almayı seven Özcan, yine sokak ağzı ile prim yapacağını zannederek bu ülkede bakanlık yapmış, son iki dönemdir de Düzce Belediye Başkanlığı görevini yürüten Dr. Faruk Özlü’ye akıllı ol diyerek kendisinden beklenen performansı yeniden göstermiştir. Öncelikle biz Düzceli gazeteciler olarak kendi ilimizin yöneticisine bu şekilde hitap edilmesini kınıyoruz. Siyasi nezaket içinde yürütülecek tartışmaların ise her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Aksi halde Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak olan sayın Tanju Özcan olacaktır. Bir gün Abant’ı Düzce sınırları içinde görmek kendisini son derece üzecektir” diye konuştu.