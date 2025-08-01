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Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

incirleme çarpışma sonucunda, S.A. idaresindeki araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.A. yönetimindeki 81 AEH 378 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen M.Y.’nin kullandığı 33 ADA 666 plakalı otomobil ve E.G. idaresindeki 81 AB 907 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Düzce’de D-100 karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, kaza, İstanbul istikameti Öztürkler Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

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