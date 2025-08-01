Bursa Valiliği, Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde saat 13.55’te başlayan orman yangınının, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve destek ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, 1 Ağustos 2025 tarihinde Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde saat 13.55’te ihbar edilen orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve diğer destek birimleri tarafından havadan ve karadan hızla müdahale edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerine başlandığı ifade edildi.

https://twitter.com/BursaValiligi/status/1951280422366724096