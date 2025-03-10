Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte taksi duraklarının denetimlerini gerçekleştiriyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce il merkezi başta olmak üzere sorumluluk alanı içerisinde yer alan duraklara yönelik yapılan denetimlerde taksi araçlarının imal, tadil ve montaj yönetmeliğine uygunlukları, şoförlerin tanıtım kartları ve çalışma ruhsatları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Rutin şekilde devam eden denetimler çerçevesinde ayrıca durakların temizlik, kaldırım işgali ile araçların renk, logo ve tavan levhalarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı da incelenirken, taksi sahipleri yolcu taşımacılığında taksimetre çalıştırmaları konusunda da Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Denetim ekipleri, kanun ve yönetmeliklere uyumlu hareket eden taksi durakları ve sahiplerine teşekkür ederken, eksikleri bulunanları ise uyararak cezai işlem uyguladı.