Artvin Valisi Turan Ergün, Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalpaşa ilçesinde sınır güvenliği, ulaşım yatırımları ve tarımsal üretime yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, Gürcistan'a sınır konumundaki Kemalpaşa ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Programına Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayan Ergün, giriş ve çıkış yapan vatandaşlarla sohbet etti. Sınır kapısı bölgesindeki esnafı da ziyaret eden Ergün, iş yeri sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vali Ergün daha sonra Gürcistan sınır hattında bulunan Yolbaşı Hudut Takım Karakolu ile Sarp Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi. Yolbaşı Hudut Takım Karakolu'nda askerlerle öğle yemeği yiyen Ergün, sınır güvenliği için fedakârca görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında iki hudut karakoluna ulaşımı sağlayan güzergâhlarda devam eden ham yol, sanat yapıları ve yol kaplama çalışmalarını da inceleyen Ergün, yetkililerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kemalpaşa programında mavi yemiş hasat etkinliğine de katılan Vali Ergün, üreticilerle birlikte hasat yaptı.

Artvin'in doğal yapısının mavi yemiş yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ergün, üretimin 2021 yılından bu yana her geçen yıl geliştiğini ifade etti. Sağlanan fidan destekleriyle üretim alanlarının genişlediğini kaydeden Ergün, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulundu. Vali Ergün, ilçede yapımı süren Kemalpaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Kopmuş Uygulama Noktası'nda da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programın son bölümünde ise Kopmuş Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret eden Ergün, temaslarını tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

Vali Ergün'ün Kemalpaşa ziyaretine Hopa Kaymakamı ve Kemalpaşa Kaymakam Vekili Abdullah Arslantürk, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.