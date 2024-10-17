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Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yaralanan 2 kişinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce- İstanbul D-100 Karayolu Döngelli köyü kavşağında meydana gelen kazada İstanbul istikametine seyirhalinde olan Ş.K. idaresindeki otomobil sürücüsü aynı istikamete gitmekte giden kamyona arkadan çarptı.