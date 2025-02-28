Düzce’de 5 köyü birbirine bağlayan grup yolunda heyelan yaşandı.Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde kar sularının erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Uğur, Derdin, Samandere, Özyanık ve Çakırsayvan köylerini birbirine bağlayan grup yolunda meydana gelen heyelan dolayısıyla bölgeye Jandarma, İl Özel İdaresi ve Beyköy Belediyesi ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri heyelan nedeniyle kapanan yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, İl Özel İdaresi ve Beyköy Belediyesi ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada 5 köye ulaşım ise, alternatif servis yollarından sağlanıyor.