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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Özdemir'i hareketsiz halde buldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Aziziye Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Özdemir'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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