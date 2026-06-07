Düzce'de görev yapan çevik kuvvet polisi Samet Özdemir, evinde ölü bulundu.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Aziziye Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Özdemir'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Özdemir'i hareketsiz halde buldu.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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