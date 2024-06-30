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Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen kişilere yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da düğün salonlarında da boş yer yok

Bursa'da düğün salonlarında da boş yer yok

Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe vermeye çalıştı. Evdekilerin dumandan etkilenmesi dolayısıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarınde ev sahibine kızan kiracı evi ateşe vermeye çalıştı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, olay Beyciler Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşandı.