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olan 16 Haziran Pazar günü ile bayramın son gününe denk gelen 19 Haziran Çarşamba günü arasında ücretsiz hizmet verecek.

Düzce Ulaşım A.Ş. denetimindeki Düzce Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi’ne bağlı otobüsler, Kurban Bayramı’nın birinci günü

DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün talimatıyla, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin Kurban Bayramı süresince ücretsiz yapılması kararlaştırıldı.