Bunlar da ilginizi çekebilir

Patpat sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, dereye devrilen patpat vinç ile çıkartıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde patpat diye tabir edilen bir çapa makinesi kaza yaptı. Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr