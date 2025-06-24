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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada, pat pat olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, ilçedeki Salı Pazarı’nın üst caddesinde bayır aşağı inen pat pat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sete devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.