Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası'nda sıralama turları tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndegerçekleştirilen ve Avrupa'nın en önemli bisiklet organizasyonları arasında yer alan MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası'ndapedallar dönmeye başladı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eleme ve sıralama yarışlarında sporcular finale kalabilmek için zorlu parkurda tüm yeteneklerini ortaya koydu.

Teknik yapısı ve yüksek rekabet seviyesiyle dikkat şampiyonadadünyanın en iyisi olan sporcular, bir üst tura çıkabilmek için ter döktü.

Şimdi ise gözler, bugün gerçekleştirilecek final etaplarına çevrildi. Avrupa Şampiyonası'nın en prestijli yarışı saat 18.00'da start alacak.

ÖYKÜ GÜRMAN, ŞOVLAR VE HEDİYELER

Final yarışlarının ardından sevilen sanatçı Öykü Gürman sahne alacak coşku zirveye çıkacak.

Bu esnada sahne gösterileri, şovlar ve katılımcılara çekilişle bisiklet hediyesi geceyi adeta bir şölene dönüştürecek.

Dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en kapsamlı bisiklet tesisinin dünyaca ünlü zorlu parkurunda 15 ülkeden 49 yarışçı ter dökecek ve Avrupa şampiyonu bu akşam belli olacak.