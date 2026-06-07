Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran parkurlarda düzenlenen DOCA Tirilye Ultra, 25 farklı şehirden bin 40 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde startı Tirilye Mahallesi'nde gerçekleşen ve geçen yıl 350 olan katılımcı sayısını bu yıl üçe katlayan organizasyona ilgi büyüktü. Yarışa bir ay kala tüm kayıtlar tamamen doldu. Sporcular ve aileleriyle birlikte binlerce sporsever Tirilye'nin tarih kokan sokaklarını keşfetme şansı yakaladı.

Bölge tanıtımına büyük güç katan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen dev organizasyonun startını; Bursa Vali Yardımcısı ve Mudanya Kaymakam Vekili Mustafa Güngör, Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Sağra Kahraman Sevinç ve Baran Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, belediye meclis üyeleri Nilgün Arslanoğlu ve Jale Büyükurgancı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, Bursa Koşu Derneği temsilcileri ile DOCA Pakkens AŞ Yöneticisi Hakkı Şenkeser birlikte verdi.

TARİHİN İZİNDE ROTA

Tirilye'den başlayarak Kumyaka, Dereköy, Mirzoaba, Yalıçiftlik, Esence ve Kapanca Antik Limanı gibi doğal ve tarihi zenginliklerle dolu 15, 30 ve 60 kilometrelik parkurlarda mücadele eden sporcular, Mudanya'nın tertemiz havası ve eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

Dereköy Kilisesi, Aya Yani Manastırı ve Taş Mektep gibi simgesel yapılardan geçen rotalar, kentin köklü tarihine dokunan bir yolculuğa dönüştü. Yarış sonunda genel klasman ve yaş gruplarında dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri ile organizasyona destek veren kurumların yöneticileri tarafından takdim edildi. Etkinlikler madalya töreni ardından düzenlenen Neyzen konseriyle sona erdi.

60K kadınlarda Seda Kurtuldu, 60K erkeklerde Turgut Aslan, 30K kadınlarda Ayşenur Demirci, 30K erkeklerde Canpolat Akbay, 15K kadınlarda Nuray Bulut Göktepe ve 15K erkeklerde Ercan Geleş birinci oldu.