Milli futbolcu Merih Demiral'in 'Bozkurt işaretli' gol sevincine yönelik eleştirilerine Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan'dan yanıt geldi. Alkan, "Bozkurt işareti Türklüğün sembol işaretidir. Milli futbolcumuz Merih Demiral atmış olduğu golleriyle Türk olmaktan gurur duyuyorum mesajını vermiştir"Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan; 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın gollerini atan ve Türklüğün sembolü olan Bozkurt işareti yapan Milli futbolcu Merih Demiral,a yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi.

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Avusturya maçında attığı gollerden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına sert tepki gösterdi.

Başkan Alkan; "Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. Türklüğün sembolü olan Bozkurt işareti yapmasına soruşturma açan. UEFA, Haç ve benzeri işaretler yapan futbolcular hakkında da soruşturma açsınlar" ifadelerini kullandı.