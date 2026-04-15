İzmit Belediyesi'nin 15-17 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği Dünya Sanat Günü etkinlikleri başladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi öncülüğünde, İzmit Halk Eğitim Merkezi ve kentte faaliyet gösteren sanat derneklerinin iş birliğiyle Belsa Plaza çevresi ile Sabri Yalım Parkı'nda Dünya Sanat Günü etkinlikleri gerçekleştiriliyor. 15-16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle kentte sanatın daha görünür hale gelmesi, yerel sanatçıların desteklenmesi ve sanat bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Üç gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında; sergiler, sanat stantları, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri, müzik performansları, halk oyunları gösterileri ve söyleşiler düzenlenecek. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak etkinliklerle İzmit'te adeta bir sanat festivali havası yaşanacak.

HEM ÜRETECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Program boyunca kent genelinde kurulacak sanat stantları ve gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretme hem de öğrenme fırsatı bulacak. Şiir dinletileri ve İZMEK Gitar Grubu'nun sahne performansları etkinliklere müzik dolu anlar katarken, farklı disiplinlerden sanatçıların katkılarıyla zengin bir içerik sunulacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Nicomedia Sanat Galerisi'nde açılacak 'Kumaş Art Kumaş Sanat: Dikişsiz Hikâyeler' sergisi, Sariye Yıldızlı, Çiğdem Danyer ve Hediye Filiz'in eserleriyle sanatseverlerle buluşarak programın öne çıkan başlıklarından biri olacak.

Etkinliğin son gününde İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Sahnesi'nde Bir Delinin Hatıra Defteri adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunu izlemek isteyen vatandaşlar, 0262 322 19 99 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek. İzmit'te sanatın kalbinin atacağı bu özel etkinlikler, kentin kültür-sanat hayatına canlılık katarken, vatandaşları da sanatsal üretimin bir parçası olmaya davet edecek.